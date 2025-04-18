«Придет время»: Дмитрий Шепелев рассказал, как его досуг изменило отцовство

Телеведущему нравится смотреть кино не только из-за сюжета.

Телеведущий Дмитрий Шепелев любит те фильмы, под которые он не будет засыпать. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Шоумен сказал, что они вместе с женой со временем стали «плохими зрителями». Всему виной стала работа, из-за которой у них нет сил даже посмотреть вместе кино.

«У нас с женой очень мало личного времени, потому что мы занимаемся тремя детьми, собакам и своими карьерами. Поэтому часто, когда мы садимся к экрану, мы засыпаем. Поэтому зритель из нас сейчас очень плохой», — сказал Шепелев.

Ведущий признался, что это несправедливо по отношению к тем фильмам, что они смотрели, но ничего не поделать. Шепелев надеется, что скоро придет время, когда они смогут наконец насладиться шедеврами кинематографа.

Кроме того, просмотр кино — это отличный повод провести время с детьми, чтобы потом обсудить с ними свои впечатления.

«На самом деле для меня очень ценно провести время с детьми, а потом с ними поболтать о том, что мы увидели. Вот это номер один для меня, топчик», — сказал ведущий.

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