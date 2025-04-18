«Запускает кровь в нашем организме»: Влад Лисовец про женскую сексуальность

Девушки все чаще отдают предпочтение спортивной одежде и отсутствию макияжа.

Когда девушка надевает каблуки, она начинает вести себя иначе: становится более сексуальной, нежной, трепетной и желанной. Такое мнение высказал стилист Влад Лисовец в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на пресс-показе выставки «Что за ЦИ? И что за РК?».

Спортивная одежда и отсутствие макияжа — очень распространенный тренд. Он сильно повлиял на индустрию, уверен Лисовец. Девушки больше не гоняются за дорогой одеждой и косметикой, следовательно — компании не получают прибыль.

«Во-первых, тренд на спортивную одежду очень сильно ударил по рынку. Потому что проще всего стало выйти в толстовке с капюшоном, в спортивных штанах и кроссовках. Это ударило по фешн-индустрии. Просто всегда бывает спад. В любой области рано или поздно наступает спад», — сказал Лисовец.

Мешковатая одежда и отказ от косметики — это удобно, ведь экономит деньги и время. Но красиво ли? По мнению Лисовца — более чем, если человек счастлив в своем образе и чувствует себя комфортно. Однако спортивный костюм смотрится не совсем уместно на официальных мероприятиях или в стенах офиса.

«Красиво то, что делает вас счастливым. Все, в чем комфортно. Конечно, есть какой-то этикет. Приходить в офис в спортивной одежде, наверное, не совсем симпатично», — рассудил стилист.

В любом случае, сложно поспорить с тем, как сильно одежда повлиять на человека. Тщательно подобранный наряд вселяет уверенность в себе, а потому меняется поведение, жестикуляция и походка.

«Если вы в пиджаке, а девушка на каблуках, вы ведете себя по-другому. Девушка становится более сексуальной, более нежной, более трепетной, более желанной. Мне кажется, любая женщина этого хочет. Поэтому периодически надо все равно вставать на каблук. Какие-то находить поводы. Потому что это дает другое настроение, другой посыл. Мне кажется, это вообще по-другому запускает кровь в вашем организме», — заключил Лисовец.

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