В Подмосковье упал балкон с пенсионерками

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 23 0

В Подмосковье две женщины получили травмы из-за обвала балкона

«Ужасный инцидент в Голицыно»: балкон рухнул под двумя женщинами

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу Звенигорода.

В жилом доме на проспекте Западный подмосковного города Голицыно обрушился балкон, когда на него вышли две женщины. Об этом рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в своем Telegram-канале.

«Ужасный инцидент в Голицыно. Обвалился балкон на втором этаже жилого дома, две женщины получили травмы», — поделился сведениями он.

Иванов подчеркнул, что пострадавшим оплатят лечение и реабилитацию. Об их самочувствии ему лично будет докладывать главный врач областной больницы.

Известно, что городская прокуратура проводит проверку причин инцидента. Так, специалисты оценят степень соблюдения требований жилищного законодательства.

В свою очередь, глава округа добавил, что происшествие указывает на необходимость ускорить реализацию проекта ремонта балконов всего дома Фондом капитального ремонта. Пока что он запланирован на 2026–2028 годы, но жильцов уже предупредили об опасности пользования балконами в здании. В свою очередь, квартиру, в которой проживали женщины, отремонтируют отдельно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пожилая красноярка разбилась при падении с балкона.

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