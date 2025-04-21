Хулиган на площадке: Александр Петров рассказал о своей роли в новом «Буратино»

Фильм выйдет на экраны 1 января 2026 года.

Актер Александр Петров воплотит на экране образ знаменитого кота Базилио из классической сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». О том, каким будет его персонаж, Петров рассказал 5-tv.ru.

«Кайфую, когда можно похулиганить на площадке. Мой Базилио — не кот, а человек. <…> В поведении, во взгляде и в обаятельном эгоизме. Даже самый спокойный кот все равно думает о том, где бы <…> нашкодить», — признался он.

Артист, по собственному признанию, стремился привить Базилио некоторые кошачьи повадки, но оставить человеком. Такой подход позволил Петрову подарить публике персонажа-одиночку, который, вопреки ярко выраженному индивидуализму, мечтает о добром отношении окружающих.

«Буратино» выйдет в широкий прокат 1 января 2026 года. Это семейное кино по сказочной повести Алексея Толстого. Ранее кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино представили первый трейлер главной сказки года.

Главные роли в картине исполнили Федор Бондарчук, Александр Петров, Виктория Исакова, Александр Яценко, Рузиль Минекаев, Марк Эйдельштейн, Лев Зулькарнаев, Анастасия Талызина и Степан Белозеров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Михаил Боярский госпитализирован после падения на спектакле.