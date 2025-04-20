Шина автомобиля участника гонки в Петербурге отлетела и вернулась на место

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 54 0

Шина автомобиля участника дрифт-гонки в Петербурге отлетела и вернулась на место

Шина автомобиля участника гонки в Петербурге отлетела и вернулась на место

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

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Организаторы заезда назвали произошедшее невероятным.

Шина автомобиля участника чемпионата по дрифту Let’s drift в Петербурге отлетела во время заезда и вернулась на место. Об этом сообщили организаторы гонки в своем Telegram-канале.

Временная поломка произошла с автомобилем Артема Перепелицы. Гонщик даже не успел сделать попытку остановиться, как его автомобиль «отремонтировал» сам себя. В итоге Перепелица занял третье место в личном зачете.

Организаторы заезда назвали произошедшее по-настоящему невероятным.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий близкого друга Михаэля Шумахера о самочувствии легендарного пилота Формулы-1. После выхода из комы знаменитый гонщик больше не может говорить.

По словам журналиста Феликса Горнера, который является близким другом семьи спортсмена, ситуация очень печальная. Шумахеру нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов.

Более того, репортер поделился подробностями жизни бывшего автогонщика Формулы-1. По его словам, круг тех, кто может сейчас подойти к Шумахеру крайне ограничен — на данный момент это всего 20 человек.

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