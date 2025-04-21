The Times: Великобритания планирует увеличить производство взрывчатых веществ

Великобритания нарастит производство взрывчатых веществ, чтобы разорвать зависимость от США.

Как сообщает газета The Times, в Лондоне планируют изготавливать в 16 раз больше снарядов калибра 155 миллиметров. Для их производства используют гексоген, который сейчас закупают у Франции и США.

Однако из-за жесткой политики Трампа и угрозы пошлин британские компании отказываются от использования иностранных компонентов.