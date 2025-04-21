Хищники рядом: в Сочи участились случаи появления медведей в жилых районах

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В Сочи участились случаи появления медведей в жилых районах

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bernd Weißbrod; 5-tv.ru

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Животное заметили в районе Дагомыса.

В Сочи медведь пришел на детскую площадку. Камера видеонаблюдения зафиксировала его в курортном районе Дагомыс.

Животное спокойно прогуливалось по улице, а затем скрылось в сквере. Местные жители утверждают, что это не единственный случай.

Еще одного зверя видели в другом микрорайоне Сочи.

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