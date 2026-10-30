«Мужество случайным не бывает»: в Совете Федерации наградили детей за героизм

Участников проекта «Дети-герои» наградили в Совете Федерации

Сегодня в Совете Федерации чествуют участников проекта «Дети-герои». В преддверии Дня народного единства заслуженных наград удостоены 167 ребят со всей России.

Рискуя собственной жизнью в экстремальных ситуациях, они без колебаний приходили на помощь другим. Как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, доблесть, героизм и искреннее благородство заложены в самом характере нашего народа. Эти качества проявляются у россиян с самых ранних лет.

«В самых сложных обстоятельствах, не думая о себе, вы всегда проявляли мужество, смелость, решительность. Спасали тонущих, выносили из пожара своих родных и соседей, вы предотвращали преступления. Вы переносили все те тяготы, которые выпали на долю наших в соединенных территориях, там тоже проявляли мужество и героизм», — сказала председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Среди тех, чье мужество сегодня отметили, — пятнадцатилетний Кирилл Фомичев из Петербурга. Подросток увидел в воде двух тонущих сестер. Через мгновение юноша уже вытаскивал девочек на берег, сумев в критический момент справиться со своими эмоциями.

«Было очень страшно, но все-таки я преодолел этот страх и полез в воду», — сказал участник проекта «Дети-герои» Кирилл Фомичев.

Церемонию награждения юных героев в Совете Федерации проводят уже более десяти лет. Проект имеет свои традиции, гимн и даже девиз — «Мужество случайным не бывает».

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