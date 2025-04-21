Путин подписал закон о ратификации договора стратегического партнерства с Ираном

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 37 0

Документ охватывает все сферы, включая энергетику, оборону, борьбу с терроризмом, финансы и даже культуру.

Путин подписал закон о ратификации договора стратегического партнерства с Ираном

Фото: © РИА Новости/Карпухин Сергей

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лидер России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Документ был размещен на специальном сайте официального опубликования правовых актов.

Договор предполагает взаимовыгодное и равноправное партнерство, а также общую работу двух государств в различных сферах. Имеется в виду такие области, как оборона, политика, безопасность, торговля, инфраструктура, наука, культура, энергетика, транспорт, а также коммуникации и инвестиции.

Москва совместно с Тегераном будет разрабатывать новинки в сфере информационных технологий, а также заниматься развитием гуманитарных отношений. Страны будут сотрудничать друг с другом и по образовательным, туристическим, медицинским и спортивным вопросам.

Согласно документу, если одна из сторон будет подвергнута агрессии, то вторая обязана не оказывать врагам военной или гуманитарной помощи, которая может привести к эскалации конфликта. Вместо этого она должна содействовать урегулированию разногласий на основе Устава Организации Объединенных Наций (ООН) или иных норм международных прав.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы МИД России и Ирана обсудили пути к ядерному компромиссу. Москва готова содействовать достижению договоренностей между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.14
-0.88 92.22
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

16:17
Есть угроза: какие шансы попадания в Россию вируса чикунгунья
16:00
«Есть у нас сходство» — Рузиль Минекаев о своем персонаже в новой сказке «Буратино»
15:47
Вспышка бешенства зафиксирована сразу в нескольких регионах России
15:39
Патрушев обсудил ход весенних полевых работ с главой Ставрополья
15:33
Флирт через эмодзи: как смайлики в переписке могут вас рассорить с друзьями
15:15
Трагедия в Татарстане: школьник погиб в результате столкновения квадроцикла с иномаркой

Сейчас читают

«Аналитека» NYT: Россияне разочарованы отсутствием результатов по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Сыгравший Буратино актер раскрыл сумму гонорара за легендарную роль
Грядет новый папа: как в Ватикане будут избирать понтифика

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года