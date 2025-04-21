Путин подписал закон о ратификации договора стратегического партнерства с Ираном

Лидер России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Документ был размещен на специальном сайте официального опубликования правовых актов.

Договор предполагает взаимовыгодное и равноправное партнерство, а также общую работу двух государств в различных сферах. Имеется в виду такие области, как оборона, политика, безопасность, торговля, инфраструктура, наука, культура, энергетика, транспорт, а также коммуникации и инвестиции.

Москва совместно с Тегераном будет разрабатывать новинки в сфере информационных технологий, а также заниматься развитием гуманитарных отношений. Страны будут сотрудничать друг с другом и по образовательным, туристическим, медицинским и спортивным вопросам.

Согласно документу, если одна из сторон будет подвергнута агрессии, то вторая обязана не оказывать врагам военной или гуманитарной помощи, которая может привести к эскалации конфликта. Вместо этого она должна содействовать урегулированию разногласий на основе Устава Организации Объединенных Наций (ООН) или иных норм международных прав.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы МИД России и Ирана обсудили пути к ядерному компромиссу. Москва готова содействовать достижению договоренностей между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке.