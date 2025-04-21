В Москве пройдет премьера театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

В Москве пройдет уникальное представление, которое станет первым в своем роде в стране и не имеет аналогов в мире. Это шоу под названием «Сны Пушкина» будет представлено в формате нового цирка.

Показы шоу состоятся с 29 мая по 21 сентября 2025 года в Универсальном спортивном зале «Дружба» в Лужниках. Это событие откроет новую главу в истории отечественного цирка, которая будет отличаться своим масштабом, оригинальностью и инновационностью.

В основе постановки — произведения А. С. Пушкина, которые оживают на сцене благодаря мастерству актеров и оригинальным режиссерским решениям: «Руслан и Людмила», «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о золотом петушке».

В рамках программы представления зрителям будет покажут двадцать неповторимых номеров, в которых классические цирковые жанры гармонично сочетаются с брейк-дансом, акробатическим рок-н-роллом и современными танцевальными стилями. На арене выступят более шестидесяти артистов — победителей международных соревнований, почетных мастеров спорта, чемпионов России и мира.

Участники известного клоунского трио «Без носков» — Константин Копейкин, Артем Бабинов и Максим Карпов исполнят роли Пера, Бумаги и Чернильницы в «Снах Пушкина». Темные силы вобрал в себя образ антагониста — Злодейства, который воплотил один из самых известных клоунов страны Анатолий Окулов (Акула). Особую роль сыграет живое музыкальное сопровождение — в образе Няни выступит музыкант-виртуоз Анна Март. Она исполняет колыбельную, аккомпанируя себе сразу на нескольких инструментах — от этнических до классических.

«На этот раз перед нами стояла непростая задача — мы искали новых персонажей и новые грани юмора. Мы здесь выступаем в непривычных для нас образах: не просто клоуны, а лирические герои. Нам было важно сохранить в образах легкость и добавить тот самый юмор, который идет от сердца — без слов. Наши персонажи очень яркие и выразительные, и мы дополняем их пластикой: буквально живем внутри этих форм», — сказал Бабинов.

Самостоятельным персонажем шоу станет полистилистическая музыка. Композитор Тарас Демчук объединил оркестровые вальсы, балканские ритмы, рок и современные жанры, включая трэп и диджей-сеты.

Художник-постановщик — номинант на премию «Овация» сценограф Юрий Антизерский, костюмер — номинант на «Золотую Маску», Вадим Воля. Режиссер-постановщик шоу — лауреат премии «Золотая Маска», автор более 50 постановок в России и за рубежом Жанна Шмакова.

Генеральный и креативный продюсер шоу продюсер кино и цирка, финалист премии «ТЭФИ», глава компании «Новый Русский Цирк», основатель клоунского лейбла «Клаунхаус» Елизавета Гамбург.

Самостоятельным персонажем шоу станет полистилистическая музыка. Композитор Тарас Демчук объединил оркестровые вальсы, балканские ритмы, рок и современные жанры, включая трэп и диджей-сеты.

Автором сценария «Снов Пушкина» является Михаил Дегтярев, лауреат премии «Золотая Маска», один из создателей документального веб-сериала «1917. Свободная история» и перформанса Mysteries of Osiris в лондонском театре Rift в Британском музее. По его словам, в основу сценария легла любовь Пушкина к сновидениям.

«Главный герой у нас — Пушкин, и обстоятельства его судьбы, биографии становятся сквозным действием, внутри которых рождается сказка. Мы отталкиваемся от того, что Пушкин любил сны, стихи ему грезились во сне, и во сне он представлял себе эти великолепные миры. Эти миры у нас связаны с определенными элементами становления личности. Например, в „Руслане и Людмиле“ мы видим борьбу смелости с трусостью, в „Сказке о мертвой царевне“ — любовь и зависть, в „Сказке о царе Салтане“ — правду и ложь, в „Золотой рыбке“ — труды, жадность и лень. В „Золотом петушке“ — страсть и верность. Эти элементы мы находим в биографии Пушкина и связываем их. Такие вехи, как детство с няней, а также становление поэта, вписываются в волшебный мир снов, где появляются осколки реального и нереального», — отметил он.

Благодаря креативному видеоконтенту, который проецируется на самые неожиданные поверхности, создается ощущение полного погружения в волшебные миры Пушкина. В центре внимания — величественный дуб, который «собирается» из воздушных гимнастов и динамичных экранов.

Первая серия шоу выйдет 28 апреля в соцсети ВКонтакте в сообществе «Разгон: Цирк». Проект состоит из пяти серий, а финал реалити будет транслироваться 27 мая в прямом эфире в ВКонтакте, где победители впервые выйдут на арену на гала-премьере «Снов Пушкина».