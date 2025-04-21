Анапа без пляжей: куда податься туристу этим летом

Экологическая обстановка на Черном море — не повод отменять поездку в Краснодарский край.

Турагент Светлана Герман рассказала aif.ru об альтернативах отдыха — как в самой Анапе, так и за ее пределами. Пляжи Анапы под запретом — купаться и загорать там теперь нельзя. Об этом 18 апреля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Причина — экологическая обстановка. Закрытия курортов не будет, но привычный формат пляжного отдыха временно недоступен.

Туристам советуют обратить внимание на Сочи, Геленджик, Ейск и Крым. Там пляжи работают, а инфраструктура активно готовится к летнему наплыву. По словам турагента, многие отели предлагают «все включено», сауны, бассейны и даже фитнес-залы.

Проживание в Сочи на неделю обойдется от 15 до 25 тысяч рублей на человека, в Геленджике — от 12 до 22 тысяч. Крым — чуть дороже, но там, помимо моря, есть и насыщенная экскурсионная программа: Ялта, Алушта и Феодосия по-прежнему в списке фаворитов.

Бюджетный отдых можно найти на Азовском море. В Таганроге неделя с питанием стоит от 8 до 15 тысяч рублей. Город тихий, залив теплый — идеален для тех, кто ищет покой. В Ейске — крупнейшем курорте Азова — жилье варьируется от 10 до 18 тысяч, а семейные туристы особенно оценят детские зоны, лечебные процедуры и природные достопримечательности.

И все же Анапа не осталась без интереса. Спа-комплексы, музеи, Кипарисовое озеро и экскурсии в Адыгею — отдых может быть не пляжным, но насыщенным. Герман уверена: если смотреть шире, отпуск все равно получится ярким.

По данным АТОР, массового отказа от туров нет — отмены не превышают 10% от общего числа бронирований. Но с возвратами возможны задержки, предупреждают в региональном министерстве туризма. При необходимости туристы могут обратиться напрямую в Роспотребнадзор.

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