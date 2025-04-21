Умерла блогер Кристина Рахимова

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 80 0

Она боролась с раком.

Умерла блогер Кристина Рахимова, которую поддерживал Данила Козловский

Фото: Instagram*/rakhimovakristina

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Из-за редкого типа злокачественной опухоли умерла блогер Кристина Рахимова. Об этом сообщил ее муж Санжар в социальной сети.

«Покойся с миром, любимая. В 16:36 твое прекрасное сердце остановилось. Но для нас оно будет биться до конца, как и ты. Как ты и говорила, дорогая. Для всех ты осталась источником энергии, любви и счастья», — попрощался с супругой он.

Санжар также призвал поклонников не задавать ему вопросы о смерти его жены, так как событие стало для него слишком болезненным.

«Я благодарю каждого. Просто помолитесь, если переживаете. <…> Как только станет легче, я обязательно вам отвечу. Вас тысячи, я один. Я просто физически не смогу. Кристина дома с семьей, и это сейчас самое главное. Берегите себя и в себе человека», — обратился к подписчикам он.

Прежде Кристина Рахимова признавалась в сети, как чувствует себя из-за саркомы Юинга правой почки, о которой она узнала лишь после свадьбы. Она добавляла, что муж помогает ей всеми силами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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