Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 2 829 0

Он ушел из жизни в Ватикане.

Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет

Фото: www.globallookpress.com/Stefano Spaziani

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Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Ватикане. Известно, что священнослужитель ушел из жизни в 7:35 утра. Vatican News обещает позже сообщить причину смерти папы. Титула он был удостоен 13 марта 2013 года.

Понтифик долго восстанавливался после тяжелой пневмонии. Накануне он поздравил верующих с Пасхой с балкона базилики Святого Петра в Ватикане. После этого он передал свой текст для прочтения главе Службы папских литургических церемоний монсеньору Диего Равелли, который и произнес традиционное благословение «Городу и Миру» от имени главы Ватикана. Речь сопровождал торжественный оркестр. Ранее 5-tv.ru делился кадрами с места событий.

Кроме того, известно, что в тот жен день он встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, чтобы обменяться поздравлениями в честь Светлой Пасхи.

Понтифик неоднократно критиковал ряд аспектов в политике администрации США. В том числе, священнослужителю не нравились планы Штатов депортировать миллионы мигрантов, а также сокращение обеспечения финансированием некоторые социальные программы.

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