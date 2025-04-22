Старался быть примером: христианский мир скорбит по Папе Римскому Франциску

Понтифик скончался на 89-м году жизни после продолжительной болезни.

Этим утром Ватикан объявил о смерти 266-го Папы Римского. Напомнив, что Франциск был первым иезуитом во главе католической церкви, первым латиноамериканцем. Первым, кто посетил колыбель ислама — Аравийский полуостров. А так же первым, кто встретился с главой Русской православной церкви. Хотя его попытки примирить народы, иногда имели очень странные проявления, например разрешение на регистрацию однополых браков*. О противоречиях и наследии Франциска — рассказывает корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

В Ватикане объявили конец эпохи Франциска. Десятки тысяч верующих проводили самого харизматичного понтифика в новейшей истории аплодисментами.

Он перевернул представления многих верующих о католической церкви — отказался от единоличного правления, учредив совет из восьми кардиналов. Ужесточил борьбу со злоупотреблениями священников, одного даже посадили за мошенничество в особо крупном размере. В борьбе с коррупцией Франциск заставил Банк Ватикана публиковать финансовую отчетность.

По ком звонит колокол? Даже не по реформатору — по бунтарю, который называл церковь — «полевым госпиталем после битвы». Требовал считать лидером не себя, а Христа.

Мятежный папа не боялся шокировать паству признанием однополых браков*, разрешением для нетрадиционных учиться в семинариях и даже призывами к покаянию перед ними.

«Если кто-то — гомосексуалист* и ищет Господа, при этом имея добрые намерения, кто я, чтобы осуждать их?» — говорил понтифик.

«Он был „трудным папой“, в том смысле, что он не всегда был симпатичен публике. Он обладал удивительной способностью говорить с людьми прямолинейно. Иногда был и резким», — вспоминает Рафаэлла Монета, жительница Рима.

Его еще в Буэнос-Айресе называли «кардиналом трущоб» — за заботу о социальных низах. Правда, за 12 лет на святом престоле на родину он так и не приехал, чем многих аргентинцев обидел.

Но у него были другие заботы: он пытался налаживать контакты с другими конфессиями. Девять лет назад на Кубе впервые за почти тысячелетие папа римский встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Мы провели два часа в братских дискуссиях, с полным пониманием ответственности за свои церкви, за свой верующий народ, за будущее христианство и за будущее человеческой цивилизации», — говорил тогда патриарх Кирилл.

«Мы говорили как братья. Мы искали один и тот же путь», — добавлял Франциск.

Этот путь, по мысли Франциска, должен был привести ко всеобщему примирению. Но внутренних противоречий тоже хватало. Понтифик как-то заявил, что поставки оружия Киеву якобы морально оправданны. И он же еще три года назад назвал причину украинского конфликта: «НАТО у ворот России». Со свойственной ему прямотой потребовал от Зеленского — не упорствовать во зле.

«Сильный тот, кто видит ситуацию и имеет смелость поднять белый флаг. Когда видишь, что потерпел поражение, что дела идут не очень хорошо, имей смелость вести переговоры», — наставлял прежде Папа Римский.

То есть Франциск требовал оставаться человеком в любой ситуации. Он и сам воплощал этот призыв. Был фанатом футбольного клуба Сан-Лоренсо. Любил и другие виды спорта — баскетбол, например.

В прощальном пасхальном напутствии «Граду и Миру» понтифик едва смог сказать несколько слов, они и стали своеобразным завещанием.

«Дорогие братья и сестры, счастливой Пасхи!» — только и смог произнестинакануне понтифик.

А в послании, которое зачитал кардинал, Франциск призвал завершить конфликты и никогда не поступаться принципом гуманности.

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