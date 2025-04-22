СМИ назвали приемников Папы Римского Франциска

Среди 137 претендентов есть и кардинал с Украины.

Что касается кандидатов на пост главы католической церкви, то их 137 человек. Единственное формальное ограничение — это возраст, не более 80 лет.

На данный момент наиболее вероятным приемником Папы Римского Франциска считается нынешний Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Есть так же неплохие шансы у кандидатов из Ганы, Филиппин и Венгрии.

Среди претендентов существует и достаточно неожиданная фигура. Это кардинал Микола Бычок с Украины. Ему всего 45 лет и последнее время он служит в Австралии, среди украинской диаспоры.