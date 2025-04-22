Сын президента Турции поддержал возвращение России на Олимпийские игры

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Он отметил нелогичность отстранения наших спортсменов.

Сын президента Турции поддержал возвращение РФ на Олимпийские игры

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган выступает за полноценное возвращение России к участию в Олимпийских играх. Об этом он рассказал в беседе с журналистами ТАСС.

«Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях — с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован», — отметил Эрдоган.

Сын президента Турции заявил, что отстранять спортсменов от соревнований, ссылаясь на политические причины, нелогично, поскольку они никак не относятся к политике. Билал Эрдоган подчеркнул, что двойные стандарты оказывают негативное влияние, в первую очередь, на развитие спорта.

Прежде, политик признавался, что ему нравится Россия, ее разнообразная природа, культура и кулинарные традиции.

«Конечно, мне нравится приезжать в Россию. Я был даже в Якутске. Также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи. Россия — огромная страна с невероятным разнообразием природы и культурным богатством», — говорил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Международный олимпийский комитет (МОК) ведет переговоры с федерациями по допуску россиян к Олимпиаде-2026.

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