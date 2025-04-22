Рейтинг одобрения Трампа в США достиг рекордно низкой отметки

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкой отметки. По данным опроса агентства Ipsos, в котором приняли участие 4300 американцев, он составляет 42%.

Результаты предыдущего опроса показывали 43%, а в марте показатели были выше еще на два пункта.

Среди основных причин снижения рейтинга Трампа агентство называет, в частности, его конфликт с Гарвардским университетом, который накануне подал в суд на администрацию действующего президента. Также суть проблемы американцы видят в потере авторитета своей страны на международной арене.

Как итог, почти три четверти опрошенных не хотят видеть Дональда Трампа среди кандидатов на пост главы Белого дома на следующих выборах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Forbes назвал имена богатейших предпринимателей мира. Журнал также публикует рейтинг и самых богатых мировых знаменитостей. В нем первые два места занимают режиссеры Стивен Спилберг и Джордж Лукас. Третью строчку удерживает легенда баскетбола — Майкл Джордан.