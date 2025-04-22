Рейтинг одобрения Трампа в США достиг рекордно низкой отметки

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 9 0

Еще в марте этот показатель был выше.

Рейтинг одобрения Трампа в США достиг рекордно низкой отметки

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкой отметки. По данным опроса агентства Ipsos, в котором приняли участие 4300 американцев, он составляет 42%.

Результаты предыдущего опроса показывали 43%, а в марте показатели были выше еще на два пункта.

Среди основных причин снижения рейтинга Трампа агентство называет, в частности, его конфликт с Гарвардским университетом, который накануне подал в суд на администрацию действующего президента. Также суть проблемы американцы видят в потере авторитета своей страны на международной арене.

Как итог, почти три четверти опрошенных не хотят видеть Дональда Трампа среди кандидатов на пост главы Белого дома на следующих выборах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Forbes назвал имена богатейших предпринимателей мира. Журнал также публикует рейтинг и самых богатых мировых знаменитостей. В нем первые два места занимают режиссеры Стивен Спилберг и Джордж Лукас. Третью строчку удерживает легенда баскетбола — Майкл Джордан.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.76
-0.38 93.67
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

6:17
Рейтинг одобрения Трампа в США достиг рекордно низкой отметки
6:00
Мощный удар по точке взлета дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля для всех знаков зодиака
5:34
Сын президента Турции поддержал возвращение России на Олимпийские игры
5:13
«Знают, чего хотят»: мать Тимати о его совместном отдыхе с Решетовой в ОАЭ
4:52
Симптом смертельной болезни? Врач назвала возможную причину частых ангин

Сейчас читают

«Аналитека» NYT: Россияне разочарованы отсутствием результатов по Украине
«В стиле великого Этуша» — Федор Бондарчук рассказал о своем герое в новой сказке «Буратино»
Главная сказка года: состоялась премьера трейлера «Буратино»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года