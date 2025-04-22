В центре Махачкалы произошел взрыв бытового газа
В результате происшествия два человека получили ожоги.
Фото, видео: PAVEL BEDNYAKOV/Павел Бедняков; 5-tv.ru
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В центре Махачкалы произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. По данным республиканского управления МЧС, все случилось в квартире на десятом этаже.
В результате два человека получили ожоги, их отправили в больницу. Взрывной волной в квартире выбило стекла. При этом пожара не возникло, и общая эвакуация жителей не потребовалась.
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