Украина готова отказаться от 20% своих земель, если речь о признании де-факто. Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации США.

«Чиновник заявил, что Украина, по-видимому, „готова отказаться от 20 процентов <…> территории“, пока это будет считаться признанием территории де-факто, а не де-юре», — сообщает издание.

Признание новых российских территорий «де-факто» означает, что Украина «не собирается отдать их навсегда». Статус «де-юре» означает, что Россия забирает их, и Украине они никогда не достанутся, объяснил чиновник.

В марте спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что главной проблемой урегулирования конфликта на Украине является статус вошедших в состав РФ регионов. Он указал, что на прошедшем в каждом из этих регионов референдуме местные жители выразили желание войти в состав России.

В ходе встречи Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля стороны обсуждали «вопрос территорий» в контексте урегулирования на Украине.

Спецпосланник американского президента утверждал, что Россия сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все». Он также допустил, что Украине могут быть не так важны территории, где население говорит преимущественно на русском языке.

На днях агентство Bloomberg сообщило, что США готовы признать Крым российским в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи соцсетей из Украины глумились над смертью Папы Римского Франциска. Граждане Незалежной не простили понтифику, что он не встал на сторону Киева в конфликте с Москвой.