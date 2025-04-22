Трое геологов спасены после провала вездеходов под лед в Хабаровском крае

Эфирная новость 26 0

Люди провели 17 часов на крышах техники и были эвакуированы вертолетом.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Хабаровском крае спасли тонущих геологов. Кадры уникальной операции оказались в распоряжении «Известий».

Группа на вездеходах провалилась под лед. Люди смогли выбраться. Повезло, что машины затонули не полностью. Участники экспедиции залезли на крышу и стали ждать помощи.

До берега оставалось всего 20 метров. Но преодолеть даже небольшое расстояние в ледяной воде и при сильном течении — миссия невыполнимая.

Так они провели почти сутки. Геологов спустя 17 часов обнаружили спасатели.

«В этих машинах находилось три человека: водители и старший команды. Мильное течение и льдины начали уже двигать их транспорт. Спустились на сурах к ним. Один на одну машину, другой на другую машину, надели на них обвязку. И с помощью вертолетной лебедки подняли их на борт», — рассказал спасатель парашютно-десантного подразделения Поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Глазков.

Замерзших геологов согрели горячим чаем. Как уточнили в МЧС, помощь медиков никому не потребовалась. Спасенных доставили в город Февральск, откуда группа изначально отправилась к рабочему участку.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.76
-0.38 93.67
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
«Жуков и Рокоссовский»: в Москве откроются детские военно-спортивные лагеря
18:25
Минобороны заявило о детонации боеприпасов в воинской части Владимирской области
18:20
Трое геологов спасены после провала вездеходов под лед в Хабаровском крае
18:07
Нашествие капибар: аргентинцы делят город с гигантскими грызунами
18:00
Дипломатическое поражение: что будет, если США выйдут из переговоров по Украине
17:49
Турбо в минус: сотрудники автоинспекции разогнали ночных гонщиков в Петербурге

Сейчас читают

SHAMAN исполнил песню к 80-летию Победы с Расторгуевым и Вайнбергом
Хорошо и плохо: пранкеры Вован и Лексус о применении ИИ в кино
«Был миротворцем»: Никас Сафронов рассказал о встрече с Папой Римским Франциском
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года