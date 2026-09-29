С двух сторон: спасатели продолжают поиски туристов в Красных пещерах Крыма

Спасатели продолжают поиски туристов в Красных пещерах Крыма

В Крыму продолжается поисково-спасательная операция в Красных пещерах, где из-за подъема уровня воды оказались заблокированы четыре туриста. Самостоятельно выбраться из пещеры они не могут. Об этом сообщило МЧС Республики Крым.

Спасатели «КРЫМ-СПАС» и МЧС России работают одновременно со стороны Красной и Голубиной пещер. Специалисты движутся навстречу друг другу, чтобы добраться до заблокированных людей.

«От Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК „КРЫМ-СПАС“ задействовано 20 человек. Одна группа работает со стороны пещеры Голубиная, вторая — со стороны пещеры Красная, навстречу друг другу», — рассказал Николай Щелков, начальник аварийно-спасательной группы Симферопольского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

Общая протяженность маршрута составляет около десяти километров. Всего в операции задействованы 40 человек и 11 единиц техники. Поисковые работы продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что туристы, находящиеся в пещере, могут быть профессиональными спелеологами (специалисты, которые исследуют пещеры).

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