С двух сторон: спасатели продолжают поиски туристов в Красных пещерах Крыма

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 28 0

Специалисты продвигаются к людям одновременно с двух сторон.

Спасатели ищут четырех туристов в Красной пещере Крыма

Фото: МАКС/ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»/id9102054033_gos

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спасатели продолжают поиски туристов в Красных пещерах Крыма

В Крыму продолжается поисково-спасательная операция в Красных пещерах, где из-за подъема уровня воды оказались заблокированы четыре туриста. Самостоятельно выбраться из пещеры они не могут. Об этом сообщило МЧС Республики Крым.

Спасатели «КРЫМ-СПАС» и МЧС России работают одновременно со стороны Красной и Голубиной пещер. Специалисты движутся навстречу друг другу, чтобы добраться до заблокированных людей.

«От Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК „КРЫМ-СПАС“ задействовано 20 человек. Одна группа работает со стороны пещеры Голубиная, вторая — со стороны пещеры Красная, навстречу друг другу», — рассказал Николай Щелков, начальник аварийно-спасательной группы Симферопольского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

Общая протяженность маршрута составляет около десяти километров. Всего в операции задействованы 40 человек и 11 единиц техники. Поисковые работы продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что туристы, находящиеся в пещере, могут быть профессиональными спелеологами (специалисты, которые исследуют пещеры).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.41
0.07 96.25
0.38
От лидера до наставника: в чем жизненное предназначение рожденных в январ...

Последние новости

17:40
С 1 октября в России стартует осенний призыв: главное, что нужно знать
17:31
«Лежу, восстанавливаюсь»: глава Бурятии ушел в вынужденный отпуск
17:30
Собянин рассказал о принципах внедрения новых технологий в Москве
17:21
Медиакомпании Эстонии попросили снять запрет на русский дубляж
17:15
Погреб, температура и соседи: как правильно хранить картофель зимой
17:08
Владельцев билетов на концерт Канье Уэста призвали возвращать деньги

Сейчас читают

«Совмещать не получится»: Анна Пересильд решила взять паузу в работе из-за учебы
«Она дикая»: застрявшие в крымской пещере туристы могут быть спелеологами
«Решает Всевышний»: Соседов за полтора года до трагедии рассказывал, как хотел бы умереть
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен