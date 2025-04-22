Телеведущая Марианна Максимовская назначена генеральным директором «VK Видео». Об этом сообщила платформа в официальном пресс-релизе.

В новой должности журналистка будет отвечать за разработку стратегии платформы и представление новых форматов контента. Ожидается, что он будет ориентирован на текущие потребности аудитории и современные тренды общества.

Максимовская — опытный человек в телевизионной журналистике. Она разработала большое количество программ, которые были востребованы среди зрителей и коллег.

Компания подчеркнула, что опыт журналистки в управлении командами, а также в продюсировании медиа-контента и стратегическом развитии различных платформ помогут VK Видео создать успешные проекты и подчеркнуть свое лидерство среди российских видеохостингов.

Марианна Максимовская является лауреатом восьми премий ТЭФИ (2008, 2009, 2010, 2011), а также обладательницей «Золотого пера России» (2008). С 2015 года она занимала должность вице-президента крупнейшей в России коммуникационно-консалтинговой Группы компаний «Михайлов и партнеры», а в 2018-м занята пост президента холдинга.