Патрушев и Сальдо провели рабочую встречу по развитию сельского хозяйства в Херсонской области

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо провели рабочую встречу на тему развития рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов региона, а также вопросов экологии.

Политики обсудили темпы восстановления садов в регионе. Также во время встречи поднимался вопрос о создании системы орошения для почвы. В текущем году Херсонская область представила шесть проектов на конкурсный отбор в сфере мелиорации.

Кроме того, Патрушев акцентировал внимание на важности качественного проведения весенних полевых работ в области. Региону следует сосредоточиться на контроле за выполнением структуры посевных площадей, а также обеспечивать аграрии финансовыми средствами и ресурсами для производства — в том числе, семенами, минеральными удобрениями, сельскохозяйственной техникой и горюче-смазочными материалами.

Политики также обсудили темпы развития рыбохозяйственного комплекса. Было решено, что необходимо повысить объем вылова водных биоресурсов в Херсонской области, а также расширить ассортимент и увеличить рост производства продукции высокой добавленной стоимостью. Ожидается, что такие меры смогут помочь создать новые рабочие места.

Сальдо и Патрушев подняли тему итогов реализации национального проекта «Экология», а также обсудили готовность области к мероприятию новой программы «Экологическое благополучие». Херсонская область принимает участие в четырех федеральных проектах: «Генеральная уборка», «Сохранение лесов», «Вода России» и «Экономика замкнутого цикла».