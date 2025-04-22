Уволена директор школы, ученики которой избили одноклассника до потери сознания

Инициативная группа выработает план во восстановлению благоприятной атмосферы в учебном заведении.

Уволен директор школы 2120 в Новой Москве. Информацию опубликовал столичный Департамент образования и науки в своей Telegram-канале. 21 апреля в этом учебном заведении двое учеников напали на своего 14-летнего одноклассника, избив его до потери сознания, об этом сообщала Фонтанка.ру.

«23 апреля в Департаменте состоится встреча с инициативной группой родителей и управляющим советом школы, на которой будет разработан план по усилению воспитательной работы и восстановлению благоприятной атмосферы в школе», — заявили в ведомстве.

Также ранее Департамент образования и науки сообщал, что виновные в избиении дети были исключены из школы, а сам инцидент воспринимается как жестокий акт насилия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Чувашии бывшего учителя заподозрили в развращении школьниц. По данным следствия, инциденты произошли в стенах школы в апреле и мае прошлого года, а также в марте 2024-го. Мужчина, преподававший русский язык, якобы совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних прямо во время учебного процесса.