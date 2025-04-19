В Чувашии бывшего учителя заподозрили в развращении школьниц

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Возбуждено уголовное дело.

В Чувашии экс-учителя заподозрили в развращении школьниц

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Чувашии задержали бывшего учителя русского языка и литературы по подозрению в развращении двух учениц. Об этом 19 апреля сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, инциденты произошли в стенах школы в апреле и мае прошлого года, а также в марте 2024-го. Мужчина, преподававший русский язык, якобы совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних прямо во время учебного процесса.

Против него возбудили уголовное дело по статье, связанной с насильственными действиями сексуального характера в отношении двух лиц. Сейчас следователи решают вопрос о мере пресечения, а также продолжают выяснять все детали произошедшего.

Расследование продолжается, в том числе с участием педагогов, родителей и школьной администрации.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме призвали спортсменок не откладывать рассказ о домогательствах со стороны тренеров. Такие случаи, по мнению депутатов, важно разбирать сразу, а не спустя годы, когда грань между реальностью и домыслами становится неясной.

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