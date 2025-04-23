Деми Мур признали самым красивым человеком в мире

Кто самый красивый человек в мире? Теперь с уверенностью можно сказать, что это Деми Мур. Она возглавила ежегодный список «Самых красивых людей» от американского журнала People.

Бывшую супругу Брюса Уиллиса, звезду культового «Привидения» и совсем недавней «Субстанции» раньше лишь упоминали в списке среди самых привлекательных женщин планеты. Но теперь она — номер один, и по этому случаю звезда поделилась главным секретом своей красоты.

По словам Деми Мур, нужно принимать себя, со всеми достоинствами и недостатками, в том числе возрастными изменениями.

В разные годы на обложку People попадали Джулия Робертс, Синди Кроуфорд, Леонардо Ди Каприо и другие звезды.