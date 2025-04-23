Угрозы жизни пострадавших при детонации боеприпасов во Владимирской области нет

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 67 0

Об этом рассказал глава региона Александр Авдеев.

Угрозы жизни пострадавших при детонации боеприпасов во Владимирской области нет

Фото: Telegram/Официальный канал губернатора Владимирской области Александра Авдеева./ avdeev_o_vazhnom

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Опасности для жизни людей, которые пострадали из-за взрыва боеприпасов на территории воинской части во Владимирской области, нет. Об этом 23 апреля заявил глава региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, число пострадавших не изменилось. Ранее он сообщал, что результате происшествия пострадали четыре человека, из них трое были госпитализированы. Авдеев отметил, что угрозы их жизни нет.

Также Александр Авдеев сообщил, что в местах временного пребывания в Киржачском и Александровском районах находятся 495 человек, среди которых 13 детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате инцидента, произошедшего 22 апреля на территории воинской части, произошло возгорание, которое привело к детонации боеприпасов. Информацию предоставило Министерство обороны Российской Федерации во вторник.

По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при работе с взрывчатыми веществами. В регионе был объявлен режим ЧС, а жители семи населенных пунктов были эвакуированы.

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