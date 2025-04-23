Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Марко Рубио отменил поездку в Лондон после слов Владимира Зеленского о Крыме

NYT узнала об отмене поездки Рубио в Лондон после слов Зеленского о Крыме

Фото: Reuters/JULIEN DE ROSA

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На встрече в столице Англии мог быть достигнут большой прогресс в урегулировании конфликта.

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Крыме привели к тому, что госсекретарь США Марко Рубио отказался посетить переговоры по урегулированию украинского конфликта в Лондоне. Об этом сообщила газета The New York Times.

В публикации сказано, что на встрече в Лондоне США планировали предложить Киеву признать Крым российской территорией. Этот шаг мог бы значительно ускорить завершение конфликта и стать гарантией прекращения огня по инфраструктуре Украины.

Однако Зеленский накануне переговоров заявил журналистам, что его не устраивает эта перспектива, а потому он отказывается принимать участие в подобных обсуждениях.

«Это наша территория, территория народа Украины… Этого не будет», — сказал он.

Газета отмечает, что президент США Дональд Трамп утомлен поддержкой переговорного процесса между Россией и Украиной. Он всерьез рассматривает возможность покинуть его, чтобы сосредоточиться на других внешнеполитических делах.

Издание The Telegraph ранее представило вероятный план Трампа по урегулированию конфликта. Это документ, состоящий из семи пунктов. Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что интерес Белого дома — это заключение мирного соглашения, а потому Вашингтон будет внимательно наблюдать за ходом переговоров в Лондоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лавров провел телефонный разговор с Рубио.

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