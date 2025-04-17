«Поддерживать оперативную связь»: Лавров провел телефонный телефон с Рубио

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Сергей Лавров провел телефонный разговор с Марко Рубио

Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Фото: Reuters/Carlos Barria

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Госсекретарь США в настоящий момент находится в Париже.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Лавров подтвердил, что Москва готова продолжать совместную работу с США. Цель сотрудничества — устранить первопричины конфликта на Украине. Рубио, в свою очередь, сообщил российскому коллеге о том, что вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом он провел в Париже встречу с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран.

Встречи Рубио и Уиткоффа с представителями стран состоялись в рамках консультаций, проводимых между Москвой и Вашингтоном. Недавняя беседа президента России Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге тоже входит в этот перечень.

«Министр и Госсекретарь условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете планируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе», — сказано в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле назвали переговоры с Уиткоффом шагом ко встрече Путина с Трампом.

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