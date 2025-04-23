Экс-сотрудник спецслужб Молдавии выдворен из России за сбор разведданных

Иностранец не смог нанести ущерб безопасности страны.

Бывшего сотрудника спецслужб Молдавии, приехавшего в Россию с целью сбора разведданных, выдворили из страны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) — гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака», — сказано в сообщении.

Известно, что мужчина прибыл в Россию в 2024 году. Его целью был поиск закрытой информации о планах властей РФ касательно Молдавии, а также о сотрудниках силовых и прочих структур России, которые участвуют во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении.

Иностранец не нанес ущерб безопасности России. Он был выдворен из страны с закрытием въезда сроком на 60 лет. В ФСБ уточнили, что мужчина пытался легализоваться в России. В случае попадания в поле зрения органов безопасности он должен был демонстрировать лояльность и готовность к сотрудничеству во благо государства.

Однако в отношении иностранца был проведен опрос с использованием полиграфа. Таким образом удалось выяснить, что он прибыл в Россию с разведывательно-подрывными целями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Молдавия готовит диверсантов для заброски в Россию.