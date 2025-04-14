Фабрика по вербовке: Молдавия готовит диверсантов для заброски в Россию

Этого противника приходится долго выслеживать и разрабатывать для его поимки сложнейшие комбинации. Молдавские власти, уже давно замеченные в пособничестве киевскому террору, превратили свою страну в настоящее гнездо диверсантов. Причем сделано это под прикрытием ЕС. Как коварство западных кураторов и продажность Кишинева угрожают жизням россиян, узнал корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Придорожный хостел на федеральной трассе. Сотрудники ФСБ заковывают в наручники гражданина Молдовы Мариуса Пруняна. Его автомобиль буквально напичкан взрывчаткой.

«В январе 2023 года был завербован ГУРом из Украины для выполнения задач на территории России», — заявил задержанный Мариус Прунян.

Прунян — боевик интернационального легиона ВСУ. Участвовал в боях против наших военных в Бахмуте, когда вернулся в Кишенев и был завербован украинскими спецслужбами. Молдавия для киевского режима превратилась в плацдарм по подготовке террористов с одобрения официальных властей, ставших союзниками Зеленского. В вербовке диверсантов на территории Молдовы Киеву помогают сотрудники местных спецслужб.

«Президент Молдавии перетягивает свою страну на евроатлантические антироссийские рельсы и ведет ее в пропасть. Молдавия фактически превращается в серую зону на периферии Восточной Европы, где формируются антиправовые устои и территория становится гиблым местом, к сожалению», — заявил политолог Игорь Семеновский.

Для подготовки терактов в России, украинские кураторы передали Пруняну 4,5 килограмма взрывчатки, предохранители, детонаторы, ключи. Все замаскировали под автомобильный аккумулятор.

На элитном внедорожнике с бомбой террорист объехал всю Европу. Ни один таможенный пост не остановил машину.

«Приехал в Россию, сказали идти на Волгоград. Там закопать один клад, одно устройство. И в Саратове. Закопать», — заявил задержанный Прунян.

Похожее задание от ГУР Украины получила и российская оппозиционерка Ирина Измайлова, проживающая в Кишиневе. Платы для сборки СВУ были спрятаны в этих наушниках. Из Молдавии Измайловой удалось их тайно привести в родную Самарскую область. Но даже после разоблачения и ареста террористка на контакт со следствием идет неохотно.

Там же в Самаре еще один россиянин Сергей Окрушко получил задание забрать из тайника элементы СВУ и сделать бомбу. Сотрудники ГУР Украины его тоже завербовали в Молдове, когда он прятался от частичной мобилизации.

«Мне было предложено ехать в Россию. Устроится на серьезный объект, нефтеперерабатывающий, на предприятие. Так как я электрик. В Интернете я нашел работу в городе Самаре на нефтеперерабатывающем предприятии», — заявил задержанный Сергей Окрушко.

Полгода Окрушко заносил элементы взрывного устройства на завод в контейнерах для обедов. Готовое устройство установил на трансформаторной станции гидроочистки. Взрыв серьезного ущерба не принес. Террориста оперативники задержали сразу. На допросе Окрушко рассказал о еще двух заложенных им бомбах.

«Террористы часто закладывают несколько бомб в одном месте. Выставляют таймеры, чтобы к приезду спецслужб после первого взрыва произошел второй. Это элемент запугивания, жертв становится больше», — отметил эксперт по антитеррору Андрей Попов.

За диверсии в Крыму отвечал вор-рецидивист Евгений Курдоглу. Гражданина Молдовы завербовали после выхода на свободу. Украинский куратор по имени Александр поручил фотографировать средства ПВО и места ракетных ударов ВСУ по Крыму. Одним из последних заданий стала проверка тайника с бомбой.

«Я пошел по этим координатам и посмотрел этот тайник. Там находился черный таз. Я его скинул, там был черный пакет, замотанный изолентой. Там был электрический щиток», — признался задержанный Евгений Курдоглу.

Взрывное устройство должны были заложить под один из мостов в Керчи. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ. Компонентом СВУ оказалась взрывчатка чешского производства Симтекс-10. С 90-х годов она запрещена к экспорту, но есть у британских спецслужб. А теперь, как оказалось, и у Украины, руководство которой превращает европейские страны в фабрики по вербовке террористов.