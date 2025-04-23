«Любой уважающий себя музыкант»: Алсу о важности образования в сфере искусства

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 27 0

Алсу: любой уважающий себя музыкант должен иметь музыкальное образование

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Изучение теории — это непростой путь, который приведет человека к всестороннему развитию.

Любой уважающий себя музыкант должен иметь музыкальное образование. Такое мнение высказала певица Алсу в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на VII церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo.

Алсу уверена, что классическая музыка — это основа всего. Певица пошла в музыкальную школу в шесть лет, это было ее мечтой.

«Любой уважающий себя музыкант должен иметь образование. Я пошла в музыкальную школу с шести лет, это была моя мечта. Как только я увидела первое фортепиано, я умоляла родителей купить мне инструмент, чтобы я могла заниматься», — поделилась Алсу.

Любовь к музыке разделяют и дети певицы, а потому усердно занимаются с ранних лет. Дочери Сафина и Микелла закончили музыкальную школу с красными дипломами. Алсу уверена, что старания не пропадут даром, даже если в будущем девочки не станут связывать жизнь с творчеством. Главное преимущество музыкального образования — всестороннее развитие.

«Это очень помогает в жизни. Не только если ты хочешь стать музыкантом, это вообще очень развивает все полушария и очень полезно для здоровья», — объяснила Алсу.

Бытует мнение, что для детей изучение основ музыкальной теории — гамм — является суровым испытанием. Алсу не стала отрицать: для многих юных учеников путь в музыке зачастую прерывается именно на этом этапе.

«Либо они все-таки проходят этот тернистый путь, но потом с благодарностью это все вспоминают», — сказала певица.

Алсу поделилась, что у ее детей тоже были сложности в изучении музыкальной теории. Сегодня все это позади, девочки очень горды собой и счастливы. Благодаря усердной учебе они смогли изменить свое восприятие музыки.

«Они очень грамотные в музыке. Они могут с музыкантами говорить на равных. Они слышат музыку по-другому. Слышат все гармонии, все тонкости», — рассказала артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алсу рассказала, кем мечтает стать ее сын.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.46
0.70 94.04
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

14:39
Франция и Великобритания усиливают контакты с Киевом на фоне переговоров с США
14:27
«Любой уважающий себя музыкант»: Алсу о важности образования в сфере искусства
14:10
Власти Германии могут не допустить посла РФ на мероприятия в честь Дня Победы
14:00
Готовил теракты по приказу Киева: кого депортировали из России
13:52
Российские беспилотники ликвидировали самоходную установку и топливный склад ВСУ
13:50
Суд заочно приговорил Шляфмана к 13 годам колонии по делу об убийстве Талькова

Сейчас читают

Суть заявлений Йеллен и Пауэлла (ФРС США): кардинальные изменения мира начнутся осенью
SHAMAN исполнил песню к 80-летию Победы с Расторгуевым и Вайнбергом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года