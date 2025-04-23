При землетрясениях в Стамбуле пострадал 151 человек

Магнитуда самого сильного толчка составила 6,2.

В результате землетрясений в Стамбуле пострадал 151 человек. Об этом сообщил телеканал CGTN, сославшись на офис губернатора города.

«В результате землетрясения в Стамбуле пострадал 151 человек, жертв нет», — сказано в публикации.

По данным телеканала Haberturk,в районе Фатих рухнуло заброшенное здание. Жертв или пострадавших нет. Целы остались также сферы энергоснабжения и инфраструктуры.

Землетрясение магнитудой 6,2 началось в Стамбуле в 12:50 по местному времени. Тысячи людей выбежали из домов и офисов на улицы, а в социальных сетях начали распространяться тревожные сообщения местных жителей и туристов.

«Толчок длился где-то секунд 10-15. Закачались люстры, выбежал народ на улицу, посыпалась штукатурка. Народу стало на улице много, остановилось движение транспорта. Ни сирен, ни сигнализации не сработало. Сейчас все уже более-менее пришло в движение», — рассказал очевидец.

Турецкие сейсмологи установили, что эпицентр землетрясения находился в Мраморном море, рядом с побережьем района Силиври. Магнитуда самого мощного толчка — 6,2, все прочие — от 3,9 до 4,4. Они были ощутимы также в Анкаре, Бурсе и Текирдаге.

После землетрясений зафиксировано 30 афтершоков. Об этом сообщили сейсмологи из турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Повторные толчки произошли спустя два часа.

«Сегодня в 12:49 у побережья Силиври в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2. Оно остро ощущалось в провинциях Стамбул, Текирдаг, Ялова, Бурса и Балыкесир», — сказано на сайте Управления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два землетрясения магнитудой до 6,3 произошли у берегов Камчатки.