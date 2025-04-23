Умер продюсер «Богемской рапсодии» Рой Томас Бейкер

В возрасте 78 лет ушел из жизни музыкальный продюсер Рой Томас Бейкер. Об этом сообщил его пресс-секретарь Боб Мерлис.

Причина смерти Бейкера пока что не разглашается. Известно, что умер он еще 12 апреля в своем доме в Лейк-Хавасу-Сити, штат Аризона.

Рой Томас Бейкер — один из самых успешных музыкальных продюсеров 1970-х и 1980-х годов. Он помогал создавать хиты для таких групп, как Queen, The Cars, Journey, Mötley Crüe и Foreigner.

Он также помогал продюсировать один из самых известных поп-хитов Queen — Bohemian Rhapsody.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина. Ей было 94 года. Спортсменка неоднократно завоевывала титулы чемпионки мира и Европы. В 1960 году на летних Олимпийских играх в Токио она в паре с Антониной Серединой принесла сборной золотую медаль. Через 15 лет Шубина стала кандидатом медицинских наук и работала вместе с мужем Юрием Шубиным, который был тренером олимпийской сборной СССР по гребле. В свою очередь, в 2010 году чемпионка удостоилась почетной грамоты президента РФ.