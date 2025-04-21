Умерла олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 27 0

Ей было 94 года.

Умерла олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина

Фото: ТАСС/Виктор Кошевой

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Олимпийская чемпионка по гребле на байдарках, заслуженный мастер спорта СССР Мария Шубина умерла на 95-м году жизни. Об сообщила пресс-служба Федерации каноэ России (ФКР) в своем Telegram-канале.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 20 апреля на 95-м году жизни скончалась Мария Тимофеевна Шубина (Клюкова) — легенда советского спорта, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках, врач и преданный наставник», — говорится в заявлении.

Представители ФКР охарактеризовали Шубину как человека необычайных силы и скромности. По мнению представителей федерации, спортсменка собственным примером доказала, что карьеру и семью можно успешно совмещать.

Известно, что Мария Шубина неоднократно завоевывала титулы чемпионки мира и Европы. В 1960 году на летних Олимпийских играх в Токио она в паре с Антониной Серединой принесла сборной золотую медаль. Через 15 лет Шубина стала кандидатом медицинских наук и работала вместе с мужем Юрием Шубиным, который был тренером олимпийской сборной СССР по гребле. В свою очередь, в 2010 году чемпионка удостоилась почетной грамоты президента РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названа причина смерти Папы Римского Франциска.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.76
-0.38 93.67
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:52
Акцию «Чтения Победы» к 80-летнему юбилею окончания Великой Отечественной войны провели в Минске
23:32
Умерла олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина
23:12
«Был миротворцем»: Никас Сафронов рассказал о встрече с Папой Римским Франциском
22:52
Силы ПВО РФ сбили пять украинских дронов над Крымом за 40 минут
22:32
Умерла блогер Кристина Рахимова
22:10
Экс-замгубернатору Ростовской области Кушнареву продлили арест

Сейчас читают

«Аналитека» NYT: Россияне разочарованы отсутствием результатов по Украине
«Магия в каждом шаге»: Виктория Исакова о роли лисы Алисы в сказке «Буратино»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Сыгравший Буратино актер раскрыл сумму гонорара за легендарную роль

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года