Умерла олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина

Олимпийская чемпионка по гребле на байдарках, заслуженный мастер спорта СССР Мария Шубина умерла на 95-м году жизни. Об сообщила пресс-служба Федерации каноэ России (ФКР) в своем Telegram-канале.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 20 апреля на 95-м году жизни скончалась Мария Тимофеевна Шубина (Клюкова) — легенда советского спорта, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках, врач и преданный наставник», — говорится в заявлении.

Представители ФКР охарактеризовали Шубину как человека необычайных силы и скромности. По мнению представителей федерации, спортсменка собственным примером доказала, что карьеру и семью можно успешно совмещать.

Известно, что Мария Шубина неоднократно завоевывала титулы чемпионки мира и Европы. В 1960 году на летних Олимпийских играх в Токио она в паре с Антониной Серединой принесла сборной золотую медаль. Через 15 лет Шубина стала кандидатом медицинских наук и работала вместе с мужем Юрием Шубиным, который был тренером олимпийской сборной СССР по гребле. В свою очередь, в 2010 году чемпионка удостоилась почетной грамоты президента РФ.

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