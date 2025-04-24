Извержение вулкана на Камчатке: ученые предупреждают о риске пеплопада

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Извержение вулкана парализовало авиасообщение на Камчатке

Фото, видео: Yury Demyanchuk/ТАСС; 5-tv.ru

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Аэропорт Петропавловска-Камчатского закрыт, объявлен красный код авиационной опасности.

Сегодня на Камчатке произошло мощное извержение вулкана. «Безымянный» выбросил столб пепла высотой 11 километров над уровнем моря. Под плотным слоем пыли и прочих измельченных частиц горных пород оказались сразу несколько поселков.

Объявлен максимальный красный код авиационной опасности. Аэропорт столицы региона закрыт. Специалисты отмечают: активность у вулкана очень высокая.

«Облако не нестандартно развивается, и где-нибудь через 20 часов, возможно, оно будет проходить над Петропавловск-Камчатским. И, возможно, у нас здесь тоже будет слабенький пеплопад в районе Елиза», — рассказала вулканолог Ольга Гирина.

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