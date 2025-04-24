«Считался суперпопсой»: Ольга Серябкина о творчестве Вольфганга Моцарта

Композитора не воспринимали всерьез, но он остался классиком.

Когда композитор Вольфганг Моцарт начинал творить, общество считало его «суперпопсой» и не воспринимало всерьез. Такое мнение высказала певица Ольга Серябкина в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на VII церемонии вручения международной профессиональной премии BraVo.

«Когда он творил, он считался, как у нас сейчас говорят, „суперпопсой“. Его не воспринимали всерьез. А по итогу остался классиком», — сказала Ольга.

Время и реалии меняются, уверена певица. Порой кажется, что все наши труды канут в Лету, будут навсегда забыты. Однако мы не можем знать наверняка: может, современные произведения искусства станут основой для наших потомков.

«Кажется, то, что мы создаем сегодня, не останется. А в какой-то момент наши потомки будут слушать музыку», — заключила бывшая солистка «Серебро».

Ольга с малых лет приучает своего сына Луку к искусству. Трехлетний мальчик уже более десяти раз бывал в театре, пересматривал некоторые постановки. Певица вместе с сыном ходит на кукольные спектакли каждый месяц, в семье это стало традицией.

«Конечно, он еще не был на балете, для его это рано. Но он уже много раз, больше десяти за жизнь, был в театре. Он смотрел разные спектакли в Театре Образцова. Я вожу его в разные кукольные театры. У нас есть традиция — мы раз в месяц куда-то ходим. Именно в театр. Ему очень нравится, некоторые спектакли он смотрел несколько раз», — рассказала певица.

Лука также демонстрирует интерес к музыке. Сейчас с ним занимается мама Ольги — она профессиональный музыкант, играет на пианино и гитаре. Между бабушкой и внуком сформирована связь, обучение приносит результаты.

«Если поймем, что он ее плохо слушается, тогда будет учитель музыки», — отметила певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Серябкина рассказала об отношениях с мужем.