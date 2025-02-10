«Не могу заставить ревновать»: Серябкина рассказала об отношениях с мужем

Звезда уверена, что супруг не против ее открытых нарядов.

Певица Ольга Серябкина на концерте Big Love Show в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru поделилась мыслями о том, как выстроить доверительные и крепкие отношения с любимым в браке.

На популярное мероприятие бессменная солистка группы SEREBRO пришла в «маленьком черном платье», которое сразу отметили журналисты и посчитали весьма откровенным. Однако Серябкина заявила, что в их с мужем паре нет места ревности, поскольку она сама никогда не давала поводов для этого. Свой наряд звезда расценила как приемлемый для выхода в свет и назвала ярким, а также порекомендовала всем девушкам иметь такой в гардеробе.

«Маленькое черное платье. Идеально? Мне кажется, да. Идет абсолютно всем женщинам. Попробуйте», — с улыбкой ответила исполнительница.

Также она призвала не сомневаться в том, что ее супруга не могло задеть решение знаменитости надеть платье с большим декольте и оголенными плечами.

«Моего мужа откровенное платье не может заставить ревновать», — заверила певица.

Исполнительница вступила в брак с бизнесменом и бывшим сотрудником лейбла MALFA Георгием Начкебия в 2020 году. На следующий год у пары родился сын Лука. Ольга много раз говорила, что после появления ребенка их связь с супругом только окрепла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что как Серябкиной удается сохранить страсть в отношениях.