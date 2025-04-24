Патрушев отметил рост торговли сельхозпродукцией между Россией и ОАЭ в 2024 году

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 33 0

В четверг зампред провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России.

Фото, видео: пресс-служба вице-премьера Д.Патрушева; 5-tv.ru

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В 2024 году объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами увеличился почти на треть, как сообщил 24 апреля Дмитрий Патрушев, занимающий пост заместителя председателя правительства Российской Федерации.

«Отношения наших стран динамично развиваются. Мы искренне ценим диалог, который выстроен по многим направлениям сотрудничества. Одним из ключевых является агропромышленный комплекс. В прошлом году товарооборот сельхозпродукции между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами вырос почти на треть. Рассчитываем, что в текущем году положительная динамика сохранится», — отметил Патрушев во время встречи с Мохаммадом Ахмадом Аль-Джабером, чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России.

Заместитель председателя правительства подчеркнул, что в 2025 году российские компании в десятый раз представят свою продукцию на выставке Gulfood. Россия стремится увеличить экспорт зерна, халяльной мясной продукции, растительных масел и кондитерских изделий в Объединенные Арабские Эмираты.

В ходе встречи представители двух стран обсудили создание рабочей группы, которая будет заниматься развитием сотрудничества в сфере экологии и защиты окружающей среды. В том числе, группа будет заниматься вопросами сохранения разнообразия живых организмов.

Первое заседание рабочей группы планируется провести уже в мае этого года. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Россия также готова к обмену опытом в области геологии и использования недр.

«Уверен, что взаимовыгодные отношения продолжат интенсивно развиваться. Это в свою очередь будет способствовать укреплению торгово-экономических связей наших стран и усилению продовольственной безопасности России и Объединенных Арабских Эмиратов», — добавил Патрушев.

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