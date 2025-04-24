Путин: рост ВВП в первые два месяца 2025 года составил 1,9%

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 36 0

В конце прошлого года была поставлена задача обеспечить устойчивый экономический рост.

Путин: рост ВВП в первые два месяца 2025 года составил 1,9%

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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В первые два месяца текущего года валовый внутренний продукт вырос на 1,9%. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин.

«За январь–февраль рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении», — рассказал президент.

Как и прогнозировалось правительством и Центральным банком, в этом году рост валового внутреннего продукта будет несколько ниже, чем в 2024 году. Это необходимо для плавного замедления экономики и поддержания макроэкономических показателей, а также для борьбы с инфляцией.

Глава государства напомнил, что в конце прошлого года была сформулирована цель — обеспечить стабильное развитие экономики при одновременном снижении уровня инфляции и сохранении низкого уровня безработицы.

Президент отметил, что в январе и феврале 2025 года обрабатывающая промышленность продемонстрировала значительный рост — на 5%. С начала этого года рубль заметно укрепился, в то время как доллар, напротив, ослаб. Это произошло на фоне усиливающегося давления на американскую валюту из-за тарифных войн, которые инициировал президент США Дональд Трамп. Однако рубль поддерживает ряд факторов, которые уникальны для России. Среди них — рекордно высокие процентные ставки в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский рубль стал самой динамичной валютой мира в 2025 году, укрепившись на 38% по отношению к доллару США.

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