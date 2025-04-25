«Давай за»: рэпер Саграда представил песню-трибьют легендарной композиции «Любэ»

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 30 0

Рэпер Саграда представил песню-трибьют композиции «Любэ»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Она войдет в альбом «Любэ. 35. Все опять начинается…».

Рэпер Саграда (настоящее имя — Артем Лещук. — Прим. ред.) записал свою версию песни группы «Любэ» — «Давай за…». Она войдет в трибьют-альбом «Любэ. 35. Все опять начинается…», а послушать ее можно уже сейчас на всех музыкальных площадках.

Песня совмещает в себе рэп-куплеты Саграды и оригинальный припев Николая Расторгуева. В тексте обновленной композиции теперь поднимаются темы войны на Донбассе и специальной военной операции.

«Эту песню мы выбрали по нескольким причинам. Наверное, я бы мог выделить три основные. Во-первых, это одна из самых известных песен группы „Любэ“. А мы ребята амбициозные — нам хочется иметь отношение к самому лучшему, самому интересному, самому главному», — рассказал музыкант.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Второй причиной такого выбора Саграда назвал военную тематику композиции. По его словам, для него и для его команды война — это очень важная тема.

«Так получилось, что мы в своем творчестве с военной тематикой связаны очень давно — еще с самых первых альбомов, с самых первых треков. Более того, мы имеем отношение к войне на Донбассе — мы несколько раз ездили выступать на территорию тогда еще непризнанных республик, а после начала СВО мы выступали для бойцов в Мариуполе», — признается рэпер.

Последней причиной исполнитель назвал необычный ритмический рисунок песни, который заметно отличается от остальных композиций группы и сильно напоминает хип-хоп. Это, по словам музыканта, значительно облегчило процесс записи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN, Расторгуев и Вайнберг записали совместную песню к 80-летию Победы.

Тема:
Спецоперация
24 апр
Российские военные освободили населенный пункт Богдановка в ДНР
24 апр
Экипаж Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
24 апр
Комбинированный удар нанесен по военным объектам Украины
24 апр
Работает российская штурмовая авиация. Лучшее видео из зоны СВО
23 апр
Российские бойцы освободили населенный пункт Тарасовка в ДНР
23 апр
Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 апр
Опубликованы кадры освобождения Сухой Балки
23 апр
Минометный огонь по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 апр
Российские бойцы освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР
22 апр
Армия РФ освободила Свято-Николаевский Белогорский монастырь в Курской области
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.86
0.50 94.71
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

0:56
Подземный хлебокомбинат для бойцов группировки «Север» заработал в зоне СВО
0:35
Дочь шансонье Андрея Карата умерла в Таиланде
0:14
ВСУ атаковали храмовый комплекс «Новый Иерусалим»
0:05
«Давай за»: рэпер Саграда представил песню-трибьют легендарной композиции «Любэ»
23:50
Индия полностью перекрыла реку Инд в сторону Пакистана
23:30
Главный приз ММКФ получил индийский фильм «Элизиум»

Сейчас читают

Россия активно развивает искусственный интеллект для военных нужд
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года