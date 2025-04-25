«Давай за»: рэпер Саграда представил песню-трибьют легендарной композиции «Любэ»

Она войдет в альбом «Любэ. 35. Все опять начинается…».

Рэпер Саграда (настоящее имя — Артем Лещук. — Прим. ред.) записал свою версию песни группы «Любэ» — «Давай за…». Она войдет в трибьют-альбом «Любэ. 35. Все опять начинается…», а послушать ее можно уже сейчас на всех музыкальных площадках.

Песня совмещает в себе рэп-куплеты Саграды и оригинальный припев Николая Расторгуева. В тексте обновленной композиции теперь поднимаются темы войны на Донбассе и специальной военной операции.

«Эту песню мы выбрали по нескольким причинам. Наверное, я бы мог выделить три основные. Во-первых, это одна из самых известных песен группы „Любэ“. А мы ребята амбициозные — нам хочется иметь отношение к самому лучшему, самому интересному, самому главному», — рассказал музыкант.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Второй причиной такого выбора Саграда назвал военную тематику композиции. По его словам, для него и для его команды война — это очень важная тема.

«Так получилось, что мы в своем творчестве с военной тематикой связаны очень давно — еще с самых первых альбомов, с самых первых треков. Более того, мы имеем отношение к войне на Донбассе — мы несколько раз ездили выступать на территорию тогда еще непризнанных республик, а после начала СВО мы выступали для бойцов в Мариуполе», — признается рэпер.

Последней причиной исполнитель назвал необычный ритмический рисунок песни, который заметно отличается от остальных композиций группы и сильно напоминает хип-хоп. Это, по словам музыканта, значительно облегчило процесс записи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN, Расторгуев и Вайнберг записали совместную песню к 80-летию Победы.