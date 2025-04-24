Ученые открыли ранее неизвестный обряд погребения славян

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

Ученые музея «Куликово поле» открыли ранее неизвестный обряд погребения славян

Ученые открыли новый обряд погребения ранних славян

Фото: 5-tv.ru

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Ранее для исследуемой культуры были характерны захоронения в курганах.

Ученые музея-заповедника «Куликово поле» открыли новый вид обряда погребения мощинской культуры ранних славян. Об уникальной находке сообщает РИА Новости.

Вместо традиционных курганов исследователи обнаружили следы сожжений тел в ямах рядом с более древней, не принадлежавшей к мощинской культуре насыпью. Возможно древние славяне считали ее священным местом.

«Уникальность Залесного (так назван найденный могильник. — Прим. ред.) в том, что он расположен в глубине засечных заповедных лесов, которые с XVI века не подвергались хозяйственному освоению… Найти такой могильник… практически на поверхности — невозможно», — рассказал РИА Новости завотделом археологических исследований музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Красноярске археологи обнаружили фундамент дома времен Екатерины Великой. Основная часть пока скрыта под землей, но, скорее всего, это так называемый дом-пятистенок — конструкция была популярна на Руси. Квадратный или прямоугольный дом с несущей стеной по центру.

Сейчас археологи аккуратно обметают все конструкции, чтобы понять точную планировку этого здания. Здесь, например, была стена, которая разделяла избу и горницу. Именно тут хозяева принимали своих гостей. А здесь стояла печь, вот те самые кирпичи, из которых она была сложена

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