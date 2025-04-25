Подземный хлебокомбинат для бойцов группировки «Север» заработал в зоне СВО

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 18 0

Военных регулярно снабжают свежим хлебом и выпечкой.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Специалисты из материально-технического обеспечения группировки войск «Север» смогли организовать в тылу зоны СВО заглубленный временный хлебокомбинат, который будет обеспечивать необходимыми ресурсами подразделения, находящиеся на линии фронта. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

«Хлебокомбинат представляет собой систему из нескольких помещений, расположенных ниже уровня земли, укрепленных внутри и соединенных длинными коридорами. Все помещения хорошо замаскированы и незаметны снаружи», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

По словам трудящихся в пекарне работников, залог успеха вкусного хлеба — это любовь к своему делу и забота о бойцах, находящихся на передовой. На производстве выпекают белый, черный, луковый и кукурузный виды хлеба, булочки с корицей и с сахаром, ватрушки с джемом и пирожки с картошкой. Более того, хлебокомбинат выпускает большие пироги с картошкой и рыбой, шарлотки и даже пиццу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как кошки помогали солдатам на фронте и в тылу.

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