Ударившую ребенка логопеда осудили в Петропавловске-Камчатском

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 19 0

Специалист свою вину на суде не признала.

Логопеда признали виновной в применении физической силы к ребенку

Фото: Telegram/Прокуратура Камчатского края/kamproc41

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В Петропавловске-Камчатском суд признал виновной логопеда в применении физической силы к ребенку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале.

Мировой суд Петропавловска—Камчатского вынес приговор логопеду-дефектологу по уголовному делу. 54-летнюю женщину признали виновной по статье «Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего». Во время занятий она вела себя грубо и ударила ребенка. Женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Суд установил, что подсудимая с февраля по декабрь прошлого года на возмездной основе осуществляла услуги логопеда-дефектолога, предполагающие помощь в социализации, развитии речи и способностей десятилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.

Логопед свою вину не признала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» после массового отравления детей в одной из школ. Следствием были допрошены свидетели, в том числе и сотрудники образовательного учреждения, а также запрошены документы.

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