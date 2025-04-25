В связи со взрывом автомобиля в Балашихе возбуждено уголовное дело

На место происшествия выехали оперативные подразделения.

После взрыва автомобиля в подмосковном городе Балашиха было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ в Telegram-канале.

«В связи со взрывом автомобиля в городе Балашихе Московской области возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выехали следователи, криминалисты, эксперты ведомства и оперативные подразделения правоохранительных органов.

Автомобиль взорвался рядом с многоэтажкой на бульваре Нестерова в 11:00 по московскому времени. Ударной волной в доме выбило стекла. Машина загорелась. В результате инцидента погиб один человек.

Позднее стало известно, что взрыв — не случайность. Причиной стало самодельное взрывное устройство. Целью злоумышленников был военнослужащий. Личность погибшего в настоящий момент не установлена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том мощный взрыв прогремел в квартире многоэтажки в Махачкале. Инцидент произошел на улице Гасанова в районе Редукторный. Причиной мог быть взрыв газа, в результате которого начался пожар. Двое пострадавших госпитализированы.