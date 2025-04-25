Причиной взрыва машины в Балашихе стало СВУ

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 73 0

Устанавливается личность погибшего.

Причиной взрыва машины в Балашихе стало СВУ

Фото: 5-tv.ru

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По предварительным данным, причиной взрыва автомобиля в Балашихе стало самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Предварительно, произошел взрыв СВУ. Целью было убийство военнослужащего», — сообщил собеседник 5-tv.ru.

Устанавливается личность человека, который погиб в результате взрыва автомобиля.

В Балашихе, утром 25 апреля, рядом с многоэтажным зданием произошел взрыв и возгорание автомобиля.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлено тело погибшего, лежащее у входа в подъезд в нескольких метрах от сгоревшей машины.

По информации от свидетелей, инцидент случился около 11 часов утра на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов.

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