Бельгия урезает военную помощь Украине ради увеличения своего оборонного бюджета

Наблюдая за безысходным положением Украины, Европа начинает сомневаться, что ее в принципе выгодно поддерживать.

Например, Бельгия вообще собирается потратить деньги для Киева на свои нужды. Как пишет газета Le Soir, в этом году у бельгийского правительства в планах повысить расходы бюджета на оборону с одного до 2% валового внутреннего продукта. Для достижения этой цели не хватает почти четырех миллиардов евро.

Поэтому власти решили изъять один миллиард из средств, которые выделялись на обеспечение Вооруженных сил Украины. Эта сумма — из налогов на доходы от реинвестирования замороженных российских активов. 90% из них в Европе заблокированы на бельгийской площадке Euroclear.