Путин встретился с Уиткоффом в Кремле

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 32 0

Стороны обменялись приветствиями на английском языке.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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В Кремле состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и Стивена Уиткоффа, специального представителя главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, в беседе с журналистами.

«Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа», — сказал Песков.

Позднее в официальном Telegram-канале администрации президента Российской Федерации было опубликовано видео, на котором запечатлена встреча главы государства с Уиткоффом. В начале встречи лидеры обменялись приветствиями на английском языке.

Ранее корреспондент «Известий» рассказал о том, что Уиткоффа видели на Арбате в Москве в компании специального представителя президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с другими странами Кирилла Дмитриева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 11 апреля в Санкт-Петербурге прошла встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа. В ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Уиткоффа — это хорошая возможность для российской стороны донести свою позицию до президента США Дональда Трампа.

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