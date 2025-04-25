Московская полиция поздравила ветеранов Великой Отечественной войны

Эфирная новость 16 0

Среди приглашенных на встречу — фронтовики, которые служили в милиции.

Фото, видео: 5-tv.ru

В преддверии годовщины Победы в главке МВД сегодня чествовали ветеранов Великой Отечественной. Тех, кто даже после окончания войны, продолжал самоотверженно бороться со злом на службе в органах внутренних дел. Для своих коллег они всегда были примером настоящего мужества. О героях-фронтовиках, для которых честь и доблесть стали главными законами, рассказывает корреспондент «Известий» Павел Пономарев.

Чеканный шаг молодых сотрудников — такой же, что звучал в победном мае 1945 года и в годы мирных, но не менее суровых будней.

Ветеранов войны и органов внутренних дел встречают у здания Главного Управления МВД торжественным маршем со знаменами. После прохождения колонны церемония официально открыта.

На груди — ордена и медали, рассказывающие реальные истории. Здесь и те, кто пережил блокаду Ленинграда и те, кто дошел до Берлина. Сегодня в этом зале московские полицейские поздравляют фронтовиков.

«Не считаясь с жизнью, временем, смогли сделать то, ради чего стоит жить на земле. Ради свободы и безопасности наше Родины. Мы им желаем крепкого здоровья, удачи, успехов», — сказал Олег Баранов, начальник ГУ МВД России по городу Москве

В первые дни войны десятки тысяч сотрудников советской милиции встали на защиту Родины. Сформировали 15 стрелковых дивизий. На фронт ушло больше половины личного состава. Но это не пошатнуло работу стражей порядка. В столице успешно боролись с преступностью.

Михаил Сабанин отправился на фронт 17-летним юношей. Служил в составе 113-й маршевой батареи на Белорусском фронте. Дошел до Берлина и даже оставил автограф на Рейхстаге.

«Командующий третьей ударной армией: „Пора наступать на Берлин! Хватит стоять на месте!“ И пошли в атаку на штурм Берлина и так до 2 мая, только 2 мая освободили Берлин», — вспоминает Михаил Сабанин, ветеран Великой Отечественной войны.

Тут же и труженики тыла. Александр Дьяконов несмотря на юный возраст трудился наравне со взрослыми.

«Очень тяжело, это мы только спали четыре часа за сутки. Остальное работали. Мне еще десяти лет не было», — рассказал Александр Дьяконов, труженик тыла.

Он навсегда запомнил ужасы фашизма, поэтому после войны твердо решил помогать людям. Посвятил 31 год службе во внутренних органах.

Особенными были и подарки на этой встрече. Для каждого ветерана подготовили спецвыпуск газеты «Известия» 1945-го года.

Эти поздравления открывают череду торжественных мероприятий, которые пройдут по всей стране в память о подвиге победителей фашизма.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.65
-0.21 94.36
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

22:44
Московская полиция поздравила ветеранов Великой Отечественной войны
22:22
Педагог оказалась в центре скандала после конфликта с учеником в Петербурге
22:00
Убийство генерала Минобороны РФ Ярослава Москалика в Балашихе: хроника событий
21:38
Николай Расторгуев рассказал о причинах популярности в народе песни «Давай за»
21:16
На Петропавловской крепости дали пушечный залп в честь старта навигации
20:54
Митинг-концерт прошел в честь дня рождения Владимира Жириновского

Сейчас читают

«Цифры ничего не значат»: актер Влад Прохоров показал избранницу на 21 год старше себя
«Он поднимал бровь, и наступала тишина»: Безрукова о дисциплине в театре Табакова
На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Даниила
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака