«Я молилась, чтобы он сдох»: москвич попался на изменах пока лежал в коме

Москвичка прочитала переписки мужа и узнала об изменах, пока он был в реанимации

Мастер по наращиванию волос из Москвы Алина Никонорова рассказала подписчикам в соцсетях, что такое по-настоящему плохой день, в коротком видеоролике. Утром она обнаружила своего супруга лежащим без сознания в ванной, и пока его спасали врачи, молила бога о выздоровлении. Но вскоре ее мысли стали куда мрачнее, потому что выяснилось: муж активно переписывается с другими девушками и изменяет.

«Сегодня утром моего мужа увезли в реанимацию. Я весь день молилась, чтобы он жив был. Вечером пыталась отправить через его телеграм документы о том, что он в больнице, и наткнулась на общение с девушками и, в частности, с одной, с которой он встречается. И тут я молилась, чтобы он сдох. Скажите, был ли у вас такой плохой день?» — поделилась Алина.

В комментариях к видео обманутая жена уточнила, что у ее благоверного, а точнее неверного, диагностировали передозировку неизвестными веществами. Эти вещества, как полагает Алина, супруг привез из другого города, это то, «с чем зависает со своей девушкой». В результате химией отравился уже дома и впал в кому, но в течение дня пришел в себя.

Вскрылась измена самым избитым способом: жену попросили предоставить справку о госпитализации, она попыталась сделать это через его телефон, открыла сначала портал госуслуг, потом Telegram, чтобы переслать документ… И наткнулась на переписки с любовницами. В них ловелас честно признавался дамам, что женат, но предлагал «хорошо провести время».

«Он жив. Он попросил у меня прощения, но очень сложно поверить, что это тот человек, за которого я вышла замуж и с которым я жила. Потому что мои иллюзии были другие — что он идеальный муж, он меня любит, он носит меня на руках 24/7, он целует мне руки, прилипает просто вообще как кот, не отлипает от меня… Но, конечно же, в последнее время я это чувствовала, что-то я чувствовала», — рассказала Алина фолловерам.

По словам Никоноровой, с одной из пассий ее супруг договаривался о свидании прямо накануне своей госпитализации. Всю ночь он общался с очередной красоткой, пока его жена спала с высокой температурой — видимо, болела. Алина отметила, что не собирается связывать дальнейшую жизнь с «трусом», который вместо работы над проблемами в браке предпочел измены. Смерти избраннику она уже не желает, эмоции утихли, но его вещи собраны и стоят в коридоре — ждут выписки.

Многие комментаторы Алину поддержали, подчеркнув: плохой день случился у мужа, а у нее открылась дверь в новую жизнь.

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